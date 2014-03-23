Украина ожидает, что цена на российский газ составит $386-387

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабинета министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Цена у нас примерно сформирована – это будет 386-387 долларов с учетом «харьковской скидки»», - сказал он.Читайте такжеЯценюк: цена российского газа с апреля может вырасти до $500

При этом министр заявил, что украинская делегация, возможно, на следующей неделе проведет переговоры с российской компанией «Газпром».

Кроме того, Продан отметил, что на следующей неделе также может быть назначен и.о. руководителя НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы конечно готовимся (к переговорам - УНИАН). У нас еще есть время назначить исполняющих обязанности, которые смогут подписать (документы - УНИАН) с «Газпромом», - сказал Продан и добавил, что назначения в НАК смогут состояться уже в следующую среду, 26 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров.Читайте такжеМедведев оценил долг Украины перед Россией в $16 млрд

21 марта сотрудники Министерства внутренних дел задержали председателя НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина в рамках проведения расследования коррупционных схем в газовой отрасли. Как позже написал глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook, суд решил арестовать Бакулина или отпустить его под залог в 1,5 млрд грн.