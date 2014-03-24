Цены на нефть снижаются из-за слабой статистики из Китая

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне слабой статистики по активности в промышленности Китая.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.04 мск снизилась на 0,3% - до 106,6 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,27% и составила 99,19 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Согласно предварительной оценке HSBC, индекс деловой активности в промышленности Китая в марте упал до восьмимесячного минимума, составив до 48,1 пункта против 48,5 пункта в феврале

Аналитики, напротив, ожидали роста до 48,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

"Ожидания относительно Китая остаются низкими. В феврале статистика была слабой, и рынок отыгрывает ухудшение прогноза по росту", - полагает главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти, которого цитирует агентство Bloomberg.