Кабмин уволил главу компании «Надра Украины»

Кабинет министров назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности Вадима Улиду вместо Сергея Чеха.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении №235 от 23 марта.

Другим распоряжением правительства Сергей Чех уволен с должности замминистра.

Кроме того, Кабмин уволил с должности главы правления Национальной акционерной компании «Надра Украины» Виктора Пономаренко, который занимал этот пост с лета 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины уволил заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Геннадия Юрьева и освободил от выполнения обязанностей члена правления компании Сергея Винокурова.