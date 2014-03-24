Кабмин уволил главу компании «Надра Украины»
11:18, 24 марта 2014Энергетика
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Решение закреплено в правительственном распоряжении.
Кабмин продолжает увольнять руководителей министерств и госкомпаний
Кабинет министров назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности Вадима Улиду вместо Сергея Чеха.
Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении №235 от 23 марта.
Другим распоряжением правительства Сергей Чех уволен с должности замминистра.
Кроме того, Кабмин уволил с должности главы правления Национальной акционерной компании «Надра Украины» Виктора Пономаренко, который занимал этот пост с лета 2012 года.
Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины уволил заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Геннадия Юрьева и освободил от выполнения обязанностей члена правления компании Сергея Винокурова.
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