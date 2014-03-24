В Госдуме утверждают, что готовы к трехстроннему консорциуму по ГТС Украины

В Госдуме готовы поддержать создание германо-российско-украинского консорциума для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом заявил на встрече с германской делегацией во главе с депутатом бундестага ФРГ Андреасом Ленцем председатель комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Грачев напомнил, что на предыдущих встречах с представителями бундестага обсуждались вопросы, касающиеся поставок российского газа и возможного создания трехстороннего консорциума по украинской ГТС. Учитывая сложившуюся ситуацию в Украине, идея такого консорциума, по его мнению, сегодня "особо актуальна", поскольку позволяет решить возможные проблемы с транспортировкой газа через территорию Украины, а также модернизировать украинскую ГТС.

"С немецкой стороны даже были предложены схемы с участием Deutsche Bank, позволяющие в кратчайшие сроки решить эту проблему, в том числе и проблему модернизации труб", - отметил глава думского комитета.

"Я эту идею поддерживаю. Считаю, что такое решение гарантировало бы, прежде всего, бесперебойные поставки и модернизацию труб и поставки газа по относительно хорошим ценам", - сказал Грачев. По его словам, в консорциуме "могли бы принять участие крупные немецкие энергетические компании, с украинской - "Нафтогаз Украины" или его преемник, с российской - "Газпром", возможно, с иными энергетическими компаниями".

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Парламентарий напомнил, что "чуть больше половины" поставляемого Россией газа в Европу идет через территорию Украины. "И заменить это в короткие сроки нечем", - уверен он. "Конечно, мы вынуждены строить "Южный поток", но понимаем, что это очень дорого. И если полностью придется заменять им "украинские трубы", то это уже около $30 млрд. Это очень большие деньги, которые лягут на потребителя", - отметил глава комитета. "С другой стороны, мы понимаем, что Украине объективно - а мы надеемся, что промышленность Украины сохранится, - нужно около 30 млрд кубометров газа", - сказал он, предположив, что "в ближайшее время Украине нечем будет его оплачивать".

Это может привести к несанкционированному отбору европейского газа, в чем, по словам Грачева "ни мы, ни Европа не заинтересованы". "Но тогда, соответственно, самый хороший вариант, если мы заключаем тройственное соглашение по "украинским трубам". Кстати, они в основном в части оборудования делались немецкими фирмами - те же перекачивающие станции", - отметил депутат.

Парламентарий напомнил, что в начале текущего года между бундестагом и российским парламентом было подписано предварительное соглашение о формировании межпарламентской группы Россия-ФРГ по энергетике. "Мы договорились, что как только группа будет сформирована в полном объеме, мы немедленно выйдем с таким предложением как к бизнесу, так и к исполнительной власти наших трех стран", - сообщил он.