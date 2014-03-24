Лисичанский НПЗ за год сократил убыток на 14,5%

Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Роснефть" и простаивающий с весны 2012 года, в 2013 году сократил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14,5% - до 852,213 млн грн.

Об этом говорится в объявлении компании о созыве годовых сборов акционеров, запланированом на 22 апреля 2014 года.

Согласно сообщению, суммарная дебиторская задолженности компании за 2013 год сократилась по сравнению с 2012 годом до 438,982 млн грн с 500,253 млн грн.

Долгосрочные обязательства предприятия в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом до 2,515 млрд грн с 1,969 млрд грн, а текущие обязательства увеличились до 333,959 млн грн с 185,179 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Роснефть» намерена летом ввести в эксплуатацию принадлежащий ей Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год. Вместе с тем, завод простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР. «Роснефть» стала собственником завода в конце 2012 года.

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