Украина будет поставлять ресурсы в Крым на рыночных условиях - вице-премьер

Украина намерена поставлять любые ресурсы в Крым на рыночных условиях, сообщил на пресс-конференции вице-премьер министр Украины по социальным вопросам Александр Сыч.

“Все, что касается жизнеобеспечения Крыма как временно оккупированной территории, которая выведена из-под контроля украинского правительства, то очевидно, на перспективу будет идти речь о поставках любых жизненных ресурсов на рыночных условиях, так как мы не контролируем там ситуацию”, - заявил Сыч.

В то же время вице-премьер опроверг информацию о преднамеренном снижении поставок электроэнергии в Крым и заявил, что отключение значительной части Крымского полуострова от энергоснабжения в воскресение стало следствием технических неполадок.

“Речь идет о каких-то больших поломках, но извините, как в условиях ведения агрессии, войны, нарушения инфраструктуры уберечься от нарушения энергоснабжения, или каких-то других моментов”, - сказал Сыч.

Вице-премьер министр считает, что обвинения в отключении электроэнергии, которые звучат в адрес Украины, являются частью целенаправленной антиукраинской информационной кампании, которая ведется уже давно.

“Возвращаясь к информационной политике, существует попытка все направить против Украины, то есть сам же преступник совершил преступление, но говорит, что я в этом не виноват”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, проблемы с энергоснабжением 23 марта вечером были в Симферополе, Евпатории, Ялте, Симеизе и т.д. По состоянию на 6.00 24 марта треть территории Крыма оставалась без электричества. Самопровозглашенный вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев заявил, что украинская снабженческая компания «Укрэнерго» вдвое снизила объем электроэнергии, которая поставляется в Крым.

Компания «ДТЭК Крымэнерго» объяснила проблемы со светом в Крыму отключением линий электропередач НЭК «Укрэнерго», которое произошло из-за «аварийного дефекта».