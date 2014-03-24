В Крыму возобновили подачу электроэнергии

Об этом говорится в сообщении компании.

«24 марта в 09:50 «ДТЭК Крымэнерго» получил команду от «Крымской электроэнергетической системы» (подразделение госпредприятия НЭК «Укрэнерго») об отмене применения графиков аварийных отключений потребителей. Все потребители были запитаны», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 6.00 24 марта треть территории Крыма оставалась без электроэнергии.

Компания «ДТЭК Крымэнерго» объяснила проблемы отключением линий электропередач 330 кВ НЭК «Укрэнерго», которое произошло из-за «аварийного дефекта».

«23 марта после 14.00 из-за аварийного дефекта выведена в ремонт линия электропередач 330 кВ «Каховка – Островская» (собственность государственного предприятия НЭК «Укрэнерго»). В связи с техническими проблемами в 19.40 диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» (НЭК «Укрэнерго») отдал распоряжение «ДТЭК Крымэнерго» о временном введении графика аварийных отключений в полном объеме. Цель введения графика отключений – выведение в ремонт высоковольтной линии 330 кВ «Мелитополь – Джанкой» (собственность НЭК «Укрэнерго») в связи с аварийным дефектом. Снижение мощности на полуострове до уровня потребления 300 Мвт обусловлено необходимостью не допустить развития системных аварий и предотвратить выход из строя электросетевого оборудования», - говорилось в пресс-релизе.

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