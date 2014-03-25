Цены на нефть снижаются из-за статистики Китая и США

В 9.35 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,14 до $106,67 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,01 до $99,59 за баррель, пишет "Рейтер".

Согласно предварительным значениям индекса PMI, производственная активность в Китае и США замедлилась в марте, что может означать снижение спроса на нефть.

Запасы нефти в США растут десятую неделю подряд, предполагают аналитики, опрошенные накануне еженедельных отчетов о запасах. На неделе по 14 марта запасы нефти поднялись на 6 миллионов баррелей, вдвое превысив прогнозы, а загрузка НПЗ упала до минимального значения почти за год.

Добыча нефти в Ливии во вторник снизится еще на 80.000 баррелей до 150.000 баррелей в сутки из-за остановки добычи на месторождении El Feel, связанной с перекрытием нефтепровода, ведущего в порт Мелита, сообщила Национальная нефтяная корпорация.

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