Словакия готова помочь Украине с реверсом газа

Словакия готова помочь Украине и организовать реверсные поставки газа, но не готова за это платить, сообщает словацкое информагентство TASR со ссылкой на заявление премьер-министра страны Роберта Фицо.

По его словам, в Братиславе согласны с точкой зрения, что в интересах ЕС нужно помочь Украине, но это не означает, что Европа должна за всё это заплатить, передает РИА Новости.

"Мы готовы помочь, но каждая помощь имеет свои границы и экономически лимитирована", — сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии пояснил, что уже на начальной стадии переговоров по реверсным поставкам газа с украинской стороной возникли проблемы. По словам Фицо, в Киеве ждут инвестиций в этот проект от Словакии, но со своей стороны ничего не гарантируют.

Глава правительства Словакии отметил, что для Братиславы приоритетом являются гарантированные и безопасные поставки российского газа через территорию Украины в Словакию.

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