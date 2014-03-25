Литва, Эстония и Венгрия хотят покупать газ в США

Литва, Эстония и Венгрия, долгосрочные контракты которых по поставкам газа с "Газпромом" истекают в будущем году, ведут переговоры с правительством США на предмет возможного импорта газа из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Восточноевропейские страны за счет перспективы поставок газа из США надеются добиться от "Газпрома" более низких цен по долгосрочным контрактам. "Безусловно, такие переговоры уже происходят, - заявил в интервью Financial Times министр энергетики Литвы Ярослав Неверович. - Мы ожидаем снижения цен на газ".

Во вторник Неверович должен выступить перед комиссией по энергетике Сената США в рамках слушаний по экспортной политике в области энергоносителей.

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Газета также цитирует дипломата одной из восточноевропейских стран, по мнению которого, "если в США изменится закон об экспорте нефти и газа или со стороны администрация президента Барака Обамы последует соответствующий сигнал, то это окажет влияние на предстоящие в будущем году переговоры с "Газпромом", укрепив наши позиции и дав политический рычаг".

Как сообщил изданию источник, близкий к "Газпрому", в своих переговорах компания будет основываться на наличии конкретных альтернативных поставщиков. По словам истоника, Литва пока не подписывала никаких соглашений о покупке газа из США.