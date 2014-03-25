В Кабмине заявляют, что Украина не будет платить России за газ больше $387

Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Если они выставят одну цену, мы все равно будем платить 387 долларов... пусть они идут в суд. Мы не собираемся с ними судиться. Мы собираемся им платить за газ по цене 387 долларов», — сказал Продан.

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По его словам, такую позицию Украина занимает, поскольку Россия официально не обращалась к правительству Украины относительно денонсации харьковских соглашений.

«Никаких шагов по изменению соглашений на официальном уровне нет. Есть только заявления», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Продан сообщил: Украина ожидает, что цена на российский газ во втором квартале будет установлена на уровне 386-387 долларов за тысячу кубометров с учетом «харьковской скидки».

При этом министр заявил, что украинская делегация, возможно, на следующей неделе проведет переговоры с российской компанией «Газпром».

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров.