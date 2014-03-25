В Кабмине заявляют, что Украина не будет платить России за газ больше $387

14:31, 25 марта 2014
Энергетика
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Украина занимает такую позицию, поскольку Россия официально не обращалась к правительству относительно денонсации харьковских соглашений.

Украина объяснила свою позицию по цене газа

Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Если они выставят одну цену, мы все равно будем платить 387 долларов... пусть они идут в суд. Мы не собираемся с ними судиться. Мы собираемся им платить за газ по цене 387 долларов», — сказал Продан.

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По его словам, такую позицию Украина занимает, поскольку Россия официально не обращалась к правительству Украины относительно денонсации харьковских соглашений. 

«Никаких шагов по изменению соглашений на официальном уровне нет. Есть только заявления», - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Продан сообщил: Украина ожидает, что цена на российский газ во втором квартале будет установлена на уровне 386-387 долларов за тысячу кубометров с учетом «харьковской скидки».

При этом министр заявил, что украинская делегация, возможно, на следующей неделе проведет переговоры с российской компанией «Газпром».

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров.

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