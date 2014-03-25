Продан: Украина еще не договорилась со Словакией о реверсе газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«На сегодня все условия для осуществления физического реверса до 12 миллиардов кубометров в год есть в наличии. Однако словацкая сторона нам предлагает подписать не договор на поставки между операторами, а некий меморандум, который предполагает что-то строить», - сказал Продан.

По словам министра, на данный момент в Брюсселе находится украинская рабочая группа, которая совместно с Еврокомиссией отрабатывает возможности поставок природного газа на Украину с территории Словакии.

Также Продан отметил, что при наличии достигнутых договоренностей со Словакией, немецкий газовый трейдер RWE готов закачивать газ в украинские хранилища.

Как сообщал УНИАН, ранее комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что Украина и Словакия подпишут соглашение о реверсных поставках газа в Украину до конца апреля, а сами поставки начнутся до конца этого года.

Министр энергетики и угольной промышленности Продан сообщал, что Украина имеет договор с немецким трейдером RWE по поставкам газа в объеме до 5 млрд кубометров, а из Словакии – Украина может получить порядка 10 млрд кубометров.

Напомним, Российский газовый монополист «Газпром» с апреля 2014 года решил отменить льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа.

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В то же время Украина, после резкого снижения в феврале закупок российского газа в связи с обострением политического кризиса, с 1 марта вдвое увеличила суточные объемы импорта этого вида топлива.

В 2013 году «Нафтогаз Украины» получил из России около 13 млрд кубометров газа в среднем по 400 долларов за тысячу кубометров. В декабре прошлого года Украина получила от России скидку - на 2014 год установлена цена в 268,5 доллара. Тогда же стороны договорились, что долг за 2013 год страна погасит 25 января.

Ранее Украина получала газ также в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря 2013 года.