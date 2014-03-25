Польша может достроить нефтепровод "Одесса-Броды"

Польша готова вернуться к развитию проекта нефтепровода "Одесса-Броды-Гданьск", если получит гарантии поставок необходимых объемов нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил посол Польши в Украине Генрик Литвин.

“Для функционирования этого нефтепровода необходимо достроить участок с польской и украинской стороны. С польской стороны существуют юридические основания для такого строительства, и можно было бы переходить к инвестициям. Но для них сейчас нет экономических оснований: отсутствуют гарантии поставок соответствующих объемов каспийской нефти по соответствующей цене”, - сказал посол.

Он отметил, что в таких условиях невозможного найти инвесторов для достройки нефтепровода.

В то же время Литвин отметил, что в Польше помнят о проекте нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск, и если будут созданы надлежащие экономические условия для его реализации, страна готова вернуться к нему.

Также посол сказал, что в реализации этого проекта Польша надеется только на коммерческую инициативу и не будет тратить деньги из государственного бюджета.

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Как сообщал УНИАН, идея создания на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), достроив его до Польши, возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти необходимого финансирования на его реализацию.

Украина самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году, но с того времени он практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005-2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010-2011 году.

Критики проекта ЕАНТК заявляют, что он не имеет шансов на реализацию из-за недостаточного количества каспийской нефти в регионе для поставок по этому маршруту в Европу и ослабевающего спроса на нефть на европейском континенте. Его сторонники считают главной причиной неудачи успешное противодействие российской власти, которая блокирует появление конкурентной каспийской нефти на европейском рынке.

Ранее представители польской власти неоднократно заявляли, что поддерживают реализацию этого проекта, отмечая, что он должен быть экономически целесообразным.

Для развития проекта ЕАНТК в 2004 году была создана компания «Сарматия», одним из крупнейших акционеров которой была польская государственная компания PERN Przyjazn.

В октябре 2013 года PERN Przyjazn отказалась достраивать до Гданьска через Плоцк нефтепровод «Одесса-Броды» из-за отсутствия гарантий прокачки по нему достаточного количества каспийской нефти в Европу.