«Энергорынок» приостановил начисление средств крымским энергокомпаниям

Госпредприятие «Энергорынок», оператор рынка электроэнергии Украины, приостановил расчеты с крымскими энергетическими компаниями за произведенную ими электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Мы приостановили начисление той генерации, которая находится в Крыму: солнечным станциям и теплоэлектроцентралям... Мы ждем решения Верховной Рады о принятии закона об оккупированных территориях», - сказал Продан.

По его словам, после принятия соответствующего решения, режим деятельности компаний в Крыму будет регулироваться Кабмином.

«Конечно, в этом случае цена на электроэнергию будет повышена», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.