Кабмин: оккупация Крыма может привести к полному его отключению от электричества

Оккупация Крыма российскими войсками привела к проблемам с расчетами энергоснабжающих компаний полуострова за поставленную им электроэнергию, что может привести к полному отключению региона от энергосистемы Украины.

Об этом на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Сегодня Крым … является территорией Украины. На крымском полуострове есть две энергоснабжающие компании — это «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго». Они определенным образом покупают электроэнергию в энергорынке и расплачиваются за эту электроэнергию. Если на сегодняшний день будет возникать значительный рост задолженности, то энергосистема Украины имеет полное право отключить эти две компании от энергетических сетей», - сказал Продан.

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По словам министра, на сегодняшний день продажа электроэнергии осуществляется по тем тарифам, которые действуют на оптовом рынке для всех украинских предприятий.

«Но, исходя из той ситуации, которая сложилась, конечно мы не можем на сегодняшний день финансировать те большие тарифы, которые идут по солнечной энергетике, те, которые идут по инвестиционной программе, которые заложены по развитию Крыма», - подчеркнул министр.

Министр пояснил, что из-за заниженных тарифов для населения, промышленность получает электроэнергию по завышенным ценам. В свою очередь, разницу, которую энергокомпании недополучают от продажи электроэнергии населению, им компенсирует госпредприятие «Энергорынок», как оператор рынка электроэнергии.

«Мы приостановили начисление той генерации, которая находится в Крыму: солнечным станциям и теплоэлектроцентралям... Мы ждем решения Верховной Рады о принятии закона об оккупированных территориях», - сказал Продан.

По его словам, после принятия соответствующего решения, режим деятельности компаний в Крыму будет регулироваться Кабмином.

«Конечно, в этом случае цена на электроэнергию будет повышена», - добавил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие два дня территория Крыма испытывает перебои в поставках электроэнергии с материка.

Компания «ДТЭК Крымэнерго» объяснила проблемы отключением линий электропередач 330 кВ НЭК «Укрэнерго», которое произошло из-за «аварийного дефекта».

«23 марта после 14.00 из-за аварийного дефекта выведена в ремонт линия электропередач 330 кВ «Каховка – Островская» (собственность государственного предприятия НЭК «Укрэнерго»). В связи с техническими проблемами в 19.40 диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» (НЭК «Укрэнерго») отдал распоряжение «ДТЭК Крымэнерго» о временном введении графика аварийных отключений в полном объеме. Цель введения графика отключений – выведение в ремонт высоковольтной линии 330 кВ «Мелитополь – Джанкой» (собственность НЭК «Укрэнерго») в связи с аварийным дефектом. Снижение мощности на полуострове до уровня потребления 300 Мвт обусловлено необходимостью не допустить развития системных аварий и предотвратить выход из строя электросетевого оборудования», - говорилось в пресс-релизе.