Турчинова просят сохранить «зеленый тариф» для солнечной энергетики

В частности, речь идет о разработанном Кабинетом Министров законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике", которым предлагается, в частности, снизить тариф для солнечных электростанций до уровня тарифа на электроэнергию, которая вырабатывается с помощью ветра.

Агентство поддерживает планы правительства, направленные на преодоление проблем отрасли, отмечая, что снижение размеров «зеленого тарифа» является общемировой тенденцией. В то же время, применение единого размера «зеленого тарифа» к электроэнергии, произведенной из солнца и ветра, не может быть экономически обоснованно, так как они имеют разные коэффициенты эффективности, капитальные и операционные расходы. В других развитых государствах эта разница также существует, подчеркивается в письме.

«Установление единого размера «зеленого тарифа» к электроэнергии, произведенной из ветра и солнца, полностью остановит развитие солнечной энергетики в Украине, поскольку строительство солнечных электростанций станет экономически нецелесообразным», - подчеркивают участники рынка.

При этом в агентстве выразили надежду, что данный вопрос станет предметом открытого и цивилизованного обсуждения между государством и бизнесом, с привлечением иностранных экспертов и участников, а не будет кулуарным и политизированным, поскольку речь идет об имидже государства как надежного партнера.