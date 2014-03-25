«Укрэнерго» обещает вернуть Крыму свет сегодня вечером

Диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» НЭК «Укрэнерго» сообщила компании «ДТЭК Крымэнерго» о необходимости продлить ограничения энергонагрузки на полуострове для устранения аварийных дефектов на линиях 330 кВ «Каховка – Островская» и «Мелитополь – Джанкой» до 21.00 вторника.

Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Крымэнерго».

«В дневное время с учетом выработки внутренней генерации на полуострове и пропорционального уменьшения перетоков с материка, а также из-за снижения потребления электроэнергии применение ГАО сведено к минимуму. Как только «Крымская электроэнергетическая система» снимет ограничения в энергосистеме, «ДТЭК Крымэнерго» по команде от диспетчера НЭК «Укрэнерго» применит нормальную схему энергоснабжения», - говорится в сообщении. Компания приносит крымчанам извинения за неудобства.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении двух последних дней Крым испытывает перебои в поставках электроэнергии с материка. По состоянию на 6.00 понедельника, 24 марта, треть территории Крыма оставалась без электроэнергии. Накануне нелегитимный премьер Крыма Сергей Аксенов назвал происходящее диверсией со стороны украинской власти с целью дестабилизации ситуации на полуострове.