Коболев возглавил "Нафтогаз Украины"
Андрей Коболев возглавил правление НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак. Соответствующее решение правительство приняло на заседании, которое затянулось до начала среды, сообщает ТСН.
Известно, что Коболев в 2000 году окончил институт международных отношений Киевского университета им. Т.Г.Шевченко. Также с 2002-го по 2010 год он работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины", в частности, в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госхолдинга и советником председателя правления НАК.
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Принимал участие в реструктуризации внешнего долга госхолдинга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации.
Напомним,предыдущий глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Утром 23 марта суд принял решение о мере пресечения, согласно которому его арестуют или требуют залог в размере 1,5 млрд грн.