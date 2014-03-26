Коболев возглавил "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак. Соответствующее решение правительство приняло на заседании, которое затянулось до начала среды, сообщает ТСН.

Известно, что Коболев в 2000 году окончил институт международных отношений Киевского университета им. Т.Г.Шевченко. Также с 2002-го по 2010 год он работал на разных должностях в НАК "Нафтогаз Украины", в частности, в департаменте корпоративных финансов и ценовой политики госхолдинга и советником председателя правления НАК.

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Принимал участие в реструктуризации внешнего долга госхолдинга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации.

Напомним,предыдущий глава "Нафтогаза" Евгений Бакулин был задержан по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Утром 23 марта суд принял решение о мере пресечения, согласно которому его арестуют или требуют залог в размере 1,5 млрд грн.