Нефть дорожает из-за перебоев в поставках из Нигерии и Ливии

Цены на нефть растут из-за перебоев в поставках из Нигерии и Ливии.

Фьючерсы на Brent с поставкой в мае подорожали на $0,22 до $107,21 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,22 до $99,41 за баррель, сообщает Рейтер.

Royal Dutch Shell объявила форс-мажор по поставкам нефти из Нигерии после утечки на одном из нефтепроводов, а добыча в Ливии сократилась еще на 80 тыс. баррелей в сутки до 150 тыс. после остановки работы на одном из крупных месторождений.

"Нигерия, поставляющая легкую нефть, вероятно, больше повлияет на Brent, которая стоит дороже WTI", - сказал генеральный директор аналитической фирмы Barratt's Bulletin в Сиднее Джонатан Бэррет, добавив, что перебои в снабжении ливийской нефтью меньше влияют на рынок.

Экспорт нефти из Ирака в марте предположительно снизится до 2,5 миллиона баррелей в сутки с 2,8 миллиона в феврале, по расчетам аналитиков.

Поддержку рынку также дают хорошие экономические показатели США, где индекс потребительского доверия за март превысил прогноз аналитиков, а цены на жилые дома значительно выросли в январе. Однако по мнению трейдеров и аналитиков, рост цен на американский эталон будет кратковременным, так как запасы нефти в США выросли десятую неделю подряд.

По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы повысились на 6,3 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона.