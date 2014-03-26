Одесский НПЗ закончил год с убытком 339 млн гривень

Одесский нефтеперерабатывающий завод, который в октябре 2013 года после двухлетнего простоя возобновил работу, в 2013 году сократил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 26% - до 339,257 млн грн.

Об этом говорится в объявлении завода о проведении общего сбора акционеров 29 апреля.

Согласно сообщению, долгосрочные обязательства предприятия в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом до 4,294 млрд грн с 1,280 млрд грн, а текущие - сократились до 0,165 млрд грн с 2,992 млрд грн.

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Справка УНИАН. В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника - компании «Лукойл». Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

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