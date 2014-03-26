ДТЭК увеличил за год производство электроэнергии и угля

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2013 году увеличил производство электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 53,015 млрд кВт/ч с 51,407 млрд кВт/ч, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, производство угля в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,3% - до 41,408 млн тонн с 39,693 млн тонн.

Экспорт электроэнергии по итогам 2013 года вырос по сравнению с 2012 годом на 1,2% - до 9,828 млрд кВт/ч. Экспорт угля в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 72,7% - до 4,74 млн тонн.

«Рост экспортных поставок обусловлен выходом ДТЭК на новые рынки сбыта угля в Азии и Марокко, расширением сотрудничества с металлургическими предприятиями Китая и Южной Кореи, что подтверждает эффективность использования антрацита в коксозаменяющих технологиях доменного производства. В 2013 году ДТЭК возобновил поставки энергетического угля марок Г и ДГ в страны Средиземноморья. Кроме того, ДТЭК заключил контракты с международными энергетическими компаниями EDF и E.ON на поставку угля тепловым станциям в Европе», - говорится в сообщении компании.

ДТЭК по итогам 2013 года импортировал 628,3 млн кубометров природного газа, в то время как в 2012 году компания не занималась импортом топлива.

Справка УНИАН. В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

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