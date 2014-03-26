«Укрэнерго» полностью возобновило электроснабжение Крыма

Электроснабжение Крыма, который на протяжении 23-25 марта получал электроэнергию с перебоями из-за «аварийного дефекта» на одной из высоковольтных линий, по состоянию на 26 марта осуществляется в полном объеме, говорится в сообщении Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, «Укрэнерго» полностью завершило восстановительные работы на линии электропередач 330 кВ «Мелитополь – Джанкой».

«Восстановительные работы были завершены в намеченные сроки и линия включена под напряжение 25 марта в 19:15», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 23-25 марта Крым испытывал перебои в поставках электроэнергии с материка. По состоянию на 6.00 24 марта треть территории Крыма оставалась без электроэнергии.

Компания «ДТЭК Крымэнерго» объяснила проблемы отключением линий электропередач 330 кВ НЭК «Укрэнерго», которое произошло из-за «аварийного дефекта».

23 марта после 14.00 линия электропередач 330 кВ «Каховка – Островская» (собственность госпредприятия «Укрэнерго») из-за аварийного дефекта была выведена в ремонт. В связи с техническими проблемами в 19.40 диспетчер «Крымской электроэнергетической системы» (НЭК «Укрэнерго») отдал распоряжение «ДТЭК Крымэнерго» о временном введении графика аварийных отключений в полном объеме.

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Целью введения графика отключений было выведение в ремонт высоковольтной линии 330 кВ «Мелитополь – Джанкой» (собственность НЭК «Укрэнерго») в связи с аварийным дефектом.

«ДТЭК Крымэнерго» отмечал, что снижение мощности на полуострове до уровня потребления 300 МВт было обусловлено необходимостью не допустить развития системных аварий и предотвратить выход из строя электросетевого оборудования.