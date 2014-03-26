Компанию Ставицкого лишили разрешений на добычу нефти и газа

ГПУ лишила компанию разрешений на добычу нефти и газа

Генеральная прокуратура лишила компанию «Голден Деррик», которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, шести специальных разрешений на разработку нефтегазовых месторождений, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 гг. Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку и добычу нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Проверка установила, что 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.

«Аннулировано шесть специальных разрешений на пользование недрами, полученных обществом на основании вышеуказанных решений, в связи с невыполнением предусмотренных ими особых условий и рядом других нарушений требований законодательства при использовании нефтегазовых месторождений», - отмечают в пресс-службе.

Эти решения при участии Генпрокуратуры отменены.

«Работа Генеральной прокуратуры по защите интересов государства в сфере охраны и рационального использования нефтегазоносных недр продолжается», - подчеркивают в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Как сообщил генпрокурор Олег Махницкий, правоохранители нашли и изъяли 42 килограмма золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличностью. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, которую можно было потом предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.