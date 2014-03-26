Компанию Ставицкого лишили разрешений на добычу нефти и газа

13:10, 26 марта 2014
Энергетика
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За нарушение законодательства отменено 42 решения и аннулировано 6 специальных разрешений относительно использования нефтегазоносных недр

без проведення аукціонів прийнято рішення щодо надання товариству «Голден Деррік» 48 спеціальних дозволів на використання родовищ нафти та газуГПУ лишила компанию разрешений на добычу нефти и газа

Генеральная прокуратура лишила компанию «Голден Деррик», которую связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, шести специальных разрешений на разработку нефтегазовых месторождений, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 гг. Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку и добычу нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Проверка установила, что 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых.

«Аннулировано шесть специальных разрешений на пользование недрами, полученных обществом на основании вышеуказанных решений, в связи с невыполнением предусмотренных ими особых условий и рядом других нарушений требований законодательства при использовании нефтегазовых месторождений», - отмечают в пресс-службе.

Эти решения при участии Генпрокуратуры отменены.

«Работа Генеральной прокуратуры по защите интересов государства в сфере охраны и рационального использования нефтегазоносных недр продолжается», - подчеркивают в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

21 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыск в помещениях бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Как сообщил генпрокурор Олег Махницкий, правоохранители нашли и изъяли 42 килограмма золота и драгоценностей, а также сотни тысяч долларов наличностью. Драгоценности и деньги были упакованы и готовы к перевозке за пределы Украины. В частности, при обыске была задержана бухгалтер, которая учитывала драгоценные вещи и записывала их в соответствующую декларацию, которую можно было потом предъявить официальным органам при пересечении границы. Как предположили в Генпрокуратуре, такая перевозка ценностей могла быть не первой.

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