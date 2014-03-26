Крым решил перевести всех потребителей на местный газ

Нелегитимный парламент Крыма постановил с 24 марта удовлетворять потребность в природном газе всех категорий потребителей Крыма за счет ресурса собственной добычи компании «Черноморнефтегаз», которую ранее он «национализировал» и сделал крымским республиканским предприятием.

Как сообщает пресс-служба нелегитимного парламента автономии, переименовавшегося недавно в Государственный совет Республики Крым, такое решение принято на внеочередном заседании в среду, 26 марта.

Кроме того, парламент РК постановил: на территории Республики Крым для всех категорий потребителей установлены цены и тарифы на услуги ЖКХ, действовавшие на 17 марта 2014 года.

«Для всех категорий потребителей установлены цены и тарифы на электроэнергию, природный газ, услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, прочие жилищно-коммунальные услуги, действовавшие на территории Республики Крым по состоянию на 17 марта 2014 года. При этом оплата товаров и услуг осуществляется в гривнях и российских рублях по курсу, установленному Банком Крыма», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», однако нелегитимный парламент Крыма решил забрать предприятие «в собственность региона».

Как известно, в Крыму в теплое время года, когда объемы потребления ниже, чем добычи, «лишний» газ закачивается в Глебовское подземное хранилище. В отопительный сезон, когда потребление возрастает в 2-5 раз и превышает текущую добычу, наоборот - в газотранспортную систему подается газ как из месторождений на шельфе Черного и Азовского морей, так и подземного хранилища. Третий источник обеспечения полуострова газом – компания «Укртрансгаз».