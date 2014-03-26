"Газпром" пока не решил, сколько будет стоить газ для Украины

Ситуация в Украине никак не повлияла на транзит газа через территорию страны, и он осуществляется в соответствии с заключенными контрактами.

Об этом в Минске заявил зампред правления, начальник финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей Круглов, передает РИА Новости.

«Ситуация на Украине никак не повлияла на бизнес «Газпрома» ни на Украине, ни в Беларуси. Все транзитные объемы идут в соответствии с заключенными контрактами. Никаких проблем мы не видели и, надеюсь, в дальнейшем не увидим», - сказал Круглов

Он также отметил, что задолженность Украины за газ составляет порядка 1,7 млрд долл.

«Это состояние, которое длится давно, еще до событий всем известных», - сказал он.

При этом Круглов не уточнил, какой будет цена газа для Украины во втором квартале, отметив лишь, что она «определяется контрактом до 2019 года».

В тоже время, он сообщил, что «Газпром» просчитывает варианты поставок газа в Европу в обход Украины на случай возникновения проблем.

«Мы просчитываем меры компенсации, если произойдут трудности с транзитом через Украину. Существующие мощности - Ямал-Европа, «Северный поток» - позволяют в какой-то мере компенсировать проблемы с транзитом через территорию Украины, если таковые возникнут», - сказал он.

Кроме этого, Круглов заявил, что события в Украине не повлияли на финансовые планы «Газпрома» на 2014 год.

Как сообщал УНИАН, 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

21 марта российская газета «Ведомости», ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщила, что Украина лишилась скидки на газ за базирование Черноморского флота в Крыму, в результате цена на это сырье с апреля может возрасти на 80% - до 480 долл. за 1000 куб. м.

Украина по итогам 2013 года увеличила транзит газа в Европу на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

Читайте такжеЯценюк: цена российского газа с апреля может вырасти до $500

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

