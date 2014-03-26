Запасов топлива в Крыму осталось на пять дней - самопровозглашенная власть

"Есть проблема с обеспечением светлыми нефтепродуктами. В ближайшее время будет налажена поставка бензина российскими компаниями. В регионе должен находиться 10-дневный запас топлива у всех операторов. У нас сегодня это пятидневный запас. То есть он меньше нормативного. Тем не менее сейчас решается вопрос по поставке, в том числе уже идут поставки из Российской Федерации. Поставка будет вестись двумя каналами - либо через керченскую паромную переправу, либо морским путем", - сказал Жданов, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее глава комитета по транспорту самопровозглашенной республики Крым Юрий Шевченко заявлял, что по данным на 25 марта, крымские топливные компании имели 10-дневный запас топлива для обеспечения транспортных перевозок по полуострову, в течение этого времени сепаратисты рассчитывают договориться о поставках топлива в республику по внутрироссийским ценам.

Шевченко добавил, что вопрос о приведении цен на топливо в соответствие с российскими ценами до сих пор не решен. "Я задаю его всем своим коллегам, которые занимаются топливом: когда вы сделаете цены на топливо, как в России? Сделаете цену на топливо 31 рубль, тогда многие перевозчики вздохнут и, может быть, не будут пока задавать вопросы по увеличению тарифов. Но это пока не решено", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным главы республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством – Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Путин и представители нелегитимной власти Крыма и Севастополя.