Украина может получать газ из Европы на $100 дешевле российского - Яценюк

16:33, 26 марта 2014
Энергетика
6
обновлено

Украина может получать из Европы до 25 млрд кубометров газа по цене на 100 долл. дешевле российского топлива.

Газ из Европы обойдется дешевле российского

Украина может получать из Европы в реверсном режиме до 25 млрд кубометров газа, цена которого может быть на 100 долл. дешевле российского газа, закупаемого Украиной, заявил на совместном брифинге с еврокомиссарами премьер-министр Украины Арсений Яценюк. 

«Один из вопросов (обсуждения – УНИАН) – диверсификация поставок газа. Речь идет о поставках газа из стран-членов ЕС. По нашим оценкам, технически можно поставлять 25 млрд кубометров, которые на 100 долл. дешевле аналогичных поставок из России», - сказал Яценюк.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter