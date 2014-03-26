Украина может получать газ из Европы на $100 дешевле российского - Яценюк

Украина может получать из Европы в реверсном режиме до 25 млрд кубометров газа, цена которого может быть на 100 долл. дешевле российского газа, закупаемого Украиной, заявил на совместном брифинге с еврокомиссарами премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Один из вопросов (обсуждения – УНИАН) – диверсификация поставок газа. Речь идет о поставках газа из стран-членов ЕС. По нашим оценкам, технически можно поставлять 25 млрд кубометров, которые на 100 долл. дешевле аналогичных поставок из России», - сказал Яценюк.