Украина может получать газ из Европы на $100 дешевле российского - Яценюк
16:33, 26 марта 2014Энергетика
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Украина может получать из Европы до 25 млрд кубометров газа по цене на 100 долл. дешевле российского топлива.
Газ из Европы обойдется дешевле российского
Украина может получать из Европы в реверсном режиме до 25 млрд кубометров газа, цена которого может быть на 100 долл. дешевле российского газа, закупаемого Украиной, заявил на совместном брифинге с еврокомиссарами премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Один из вопросов (обсуждения – УНИАН) – диверсификация поставок газа. Речь идет о поставках газа из стран-членов ЕС. По нашим оценкам, технически можно поставлять 25 млрд кубометров, которые на 100 долл. дешевле аналогичных поставок из России», - сказал Яценюк.
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