Газ для населения в Украине с 1 мая подорожает на 50%

Повышение тарифа на газ для населения с 1 мая составит 50%, а для предприятий теплокоммунэнерго – с 1 июля на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента экономического планирования и финансовых расчетов НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушкин.

«Первое повышение по газу будет с 1 мая, а по ТКЭ – с 1 июля… тариф по ТКЭ повышается на 40%, а по населению – пока на 50%», - сказал Колбушкин.

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По словам Колбушкина, окончательные показатели повышения тарифов будут отражены в правительственном постановлении.

«Документ будет опубликован, там будет график повышения цен до 2018 года и может быть в последней редакции что-то изменится», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан прогнозировал, что цены на газ для населения поднимут не ранее 1 мая.