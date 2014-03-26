Европа должна уменьшить зависимость от российских нефти и газа - Обама

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Обама заявил на пресс-конференции после саммита ЕС-США.

"Энергоносители находятся в центре нашего внимания, и мы должны над этим серьезно подумать. Есть потребность для Европы взглянуть, как диверсифицировать источники энергоснабжения. США были благословенны собственными энергетическими источниками, которые стали доступными благодаря новым технологиям. Мы уже дали разрешение на экспорт природного газа в таких количествах, сколько Европа потребляет газа ежедневно", - сказал Обама.

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"Но этот газ поставляется на открытый рынок, потому что частные компании подают его на открытый рынок... Но нужно, чтобы наши энергетические министерства взглянули на пути усиления процесса диверсификации. Это то, чему мы очень преданы. Это было бы хорошо для Европы, это было бы хорошо для Соединенных Штатов. Это не произойдет за одну ночь. Но этот кризис (в Крыму) указывает, что мы должны двигаться в этом направлении уже сейчас - причем немедленно", - добавил американский лидер.

Как сообщалось, ЕС закупает в России около трети необходимого газа. Половина из этого объема поставляется через территорию Украины.

6 марта члены комитета по энергетике и коммерции палаты представителей США зарегистрировали законопроект, которым разрешается экспорт сжиженного природного газа в страны Восточной Европы, в частности и в Украину, для снижения их зависимости от поставок российского газа.

Как отмечает Reuters, уже более 20 компаний в США подали заявки на экспорт сжиженного природного газа. Но, как отмечает агентство, больших поставок не стоит ожидать раньше 2017 года, потому что даже после разрешения экспорта, необходимо построить оборудование и доки стоимостью миллиарды долларов.