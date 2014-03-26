Дефицит «Нафтогаза» в этом году может составить 80 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«При условии курса гривни к доллару 10 гривень, при условии стопроцентных расчетов всех потребителей, при условии дружеских конструктивных отношений с «Газпромом» дефицит в этом году только НАК «Нафтогаз Украины» составляет приблизительно 80 млрд грн», - сказал Коболев.

По его словам, данный финансовый план «Нафтогаза» был предварительно согласован с представителями Международного валютного фонда.

Также глава компании сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Москву для проведения переговоров с правлением «Газпрома».

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Справка УНИАН. «Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличила чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн.

Чистый доход компании по итогам 2013 года сократился до 74,610 млрд грн с 97,409 млрд грн в 2012 году.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил доход от транзита природного газа в страны Европейского Союза и СНГ до 23,94 млрд грн, что на 0,8% больше, чем в 2012 году.

За 2013 год «Нафтогаз» реализовал 29,36 млрд куб. м газа на сумму 60,25 млрд грн, в то время как в 2012 году компания реализовала 41,93 млрд куб. м газа на сумму 76,79 млрд грн.