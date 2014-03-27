В польском Гданьске строят новый нефтяной терминал

Польский премьер-министр Дональд Туск заложил первый камень в основание нефтяного терминала в Гданьске на Балтийском море.

«Нефтепорт - это очередной проект, который должен повысить энергетическую безопасность Польши. Благодаря ему станет возможной значительная диверсификация источников поставок нефти в нашу страну», - сказал премьер журналистам в среду, сообщает РИА Новости.

Инвестором выступает оператор польского отрезка нефтепровода "Дружба" госкомпания PERN Przyjazn. Стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов. Его реализация позволит компании зарабатывать не только на перевалке, но и на хранении нефти, а также мешать сорта нефти под потребности конкретных нефтеперерабатывающих заводов.

Проектная мощность терминала составляет 700 тысяч кубометров, из которых 400 тысяч предназначены под нефть, а 300 - под различные нефтепродукты и химикаты. Проект будет реализован поэтапно. Первой к 2015 году планируется построить нефтяную часть.

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Компания PERN Przyjazn обслуживает две нитки нефтепровода "Дружба", которые идут от Адамово на границе Польши с Белоруссией до Плоцка, а оттуда до Гданьска и границы с Германией. Компания также владеет сетью нефтепродуктопроводов, которые служат для пересылки топлива с Плоцкого НПЗ в направлении Варшавы, Познани и Ченстоховы.

Как сообщал УНИАН, посол Польши в Украине Генрик Литвин 25 марта заявил, что Польша готова вернуться к развитию проекта нефтепровода "Одесса-Броды-Гданьск", если получит гарантии поставок необходимых объемов нефти.