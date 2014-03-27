Кабмин посчитал, что цена российского газа с апреля составит $480

Кабинет министров Украины закладывает при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долл. за 1 тыс. куб. м, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте в четверг.

«Мы рассчитали проблемы НАК “Нафтогаз Украины” с точки зрения того, что с 1 апреля цена на газ Российской Федерацией будет установлена 480 долл. за 1 тыс. куб. м. Фактически будет удвоена стоимость на природный газ, который поставляется из Российской Федерации", - сказал Яценюк.

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Премьер-министр сообщил, что общий объем текущего дефицита НАК "Нафтогаз Украины" в 2014 году составит 33,4 млрд грн.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявлял, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

По его словам, такую позицию Украина занимает, поскольку Россия официально не обращалась к правительству Украины относительно денонсации харьковских соглашений.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долл. за тысячу кубометров, но правительство предпримет все необходимые меры для снижения зависимости нашей страны от российского топлива.