Украина намерена поднять плату за транзит российского газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам Соболева, сейчас Украина находится в ситуации, когда “не может быть соответствующей реакции российской стороны, потому что цена на газ отвечает мировому уровню, а тарифы на транзит не отвечают”.

“Именно поэтому они (Россия - УНИАН) не могут нам диктовать условия через цену на газ. И эти фактически переговоры уже начались, и мы заявили о необходимости повышения тарифов на транзит”, - сказал Соболев.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

21 марта российская газета «Ведомости», ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщила, что Украина лишилась скидки на газ за базирование Черноморского флота в Крыму, в результате цена на это сырье с апреля может возрасти на 80% - до 480 долл. за 1000 куб. м.

Украина по итогам 2013 года увеличила транзит газа в Европу на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.