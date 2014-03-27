Украина намерена поднять плату за транзит российского газа
И.о. председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявляет, что Украина инициирует вопрос повышения платы за транзит российского газа по территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
По словам Соболева, сейчас Украина находится в ситуации, когда “не может быть соответствующей реакции российской стороны, потому что цена на газ отвечает мировому уровню, а тарифы на транзит не отвечают”.
“Именно поэтому они (Россия - УНИАН) не могут нам диктовать условия через цену на газ. И эти фактически переговоры уже начались, и мы заявили о необходимости повышения тарифов на транзит”, - сказал Соболев.
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Как сообщал УНИАН, 25 марта министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.
21 марта российская газета «Ведомости», ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщила, что Украина лишилась скидки на газ за базирование Черноморского флота в Крыму, в результате цена на это сырье с апреля может возрасти на 80% - до 480 долл. за 1000 куб. м.
Украина по итогам 2013 года увеличила транзит газа в Европу на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.
Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.