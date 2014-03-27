Украина значительно увеличила импорт нефти

Украина в январе-феврале 2014 года увеличила импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 59% - до 177,1 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в феврале текущего года увеличился по сравнению с февралем прошлого года в 3,5 раза — до 92,1 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за январь-февраль 2014 года увеличились по сравнению с январем-февралем 2013 года на 14,9% - до 589,4 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-феврале 2014 года увеличилась по сравнению с январем-февралем 2013 года на 50,4% - до 722 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.