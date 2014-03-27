Повышение тарифов на газ будет зависеть от площади дома - Соболев

И.о. руководителя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев заявляет, что тарифы на газоснабжение могут вырасти в среднем на 40%, но тариф будет поднят неравномерно для разных категорий населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов относительно роста тарифов на газ для населения в случае достижения договоренностей с МВФ.

“Предусматривается компенсация приблизительно для 4 миллионов семей 40-процентного повышения тарифа по газу”, - сказал депутат и добавил, что это будет сделано так же, как и в предыдущие годы, еще до “правления Януковича в качестве президента”.

Соболев объяснил, что речь идет о четырехуровневом тарифе, где самая большая нагрузка будет для тех, у кого наибольшие домовладения.

“У нас сейчас ситуация: по первой категории платят 78 долларов, по второй - почти 200, по третьей - 300 долларов и по четвертой категории - почти 400 долларов. Так вот, наибольшая нагрузка будет для тех, у кого есть большие домовладения, кто имеет большие дома, - они будут нести при этом самые большие нагрузки. Это не будет пропорциональная нагрузка на тех, кто имеет небольшие дома или квартиры соответственно и кто имеет большие квартиры и дома”, - сказал депутат.

Соболев также объяснил, что тариф будет “неравномерный”.

“То есть для тех, кто на первой категории - это почти 85% наших граждан, - для них этот тариф будет поднят намного меньше, чем для третьей и четвертой категорий. Для тех, кто имеет домовладения в 600, 700, 1000, 4000, 10 000 квадратных метров, - для них будет наивысшее повышение тарифа на газ”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в «Нафтогазе» заявили, что тарифы на газ для населения с 1 мая будут повышены на 50%, а для предприятий теплокоммунэнерго – с 1 июля на 40%.

«Первое повышение по газу будет с 1 мая, а по ТКЭ – с 1 июля. Тариф по ТКЭ повышается на 40%, а по населению – пока на 50%», - сказал директор Департамента экономического планирования и финансовых расчетов НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушин.

По его словам, окончательные показатели повышения тарифов будут отражены в правительственном постановлении.

«Документ будет опубликован, там будет график повышения цен до 2018 года и, возможно, в последней редакции что-то изменится», - отметил он.

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