Украина за январь-февраль сократила импорт газа на 13%

Украина за январь-февраль 2014 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,1% - до 4,119 млрд куб. м.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным Минэнергоугля, в феврале 2014 года импорт газа сократился по сравнению с февралем 2013 года на 26,7% - до 1,649 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2013 году сократила импорт газа по сравнению с 2012 годом на 15,1% - до 27,974 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Украина, которая 17 декабря 2013 года получила от своего главного поставщика природного газа – российской компании «Газпром» снижение его цены на треть, до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, с 1 января 2014 года не осуществляет закупки газа на рынках Европы. При этом общий импорт природного газа по итогам 2013 года с территории стран ЕС составил 1,977 млрд куб. м.

Украина планирует закупить у Российской Федерации порядка 27-30 млрд кубометров газа в 2014 году.

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