Уставный капитал «Нафтогаза» могут увеличить на 33 млрд грн

Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить в 2014 году уставный капитал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 33,337 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Соответствующее предложение содержится в поправках к госбюджету на 2014 год, зарегистрированных в Раде 27 марта.

Как ранее сообщал УНИАН, предыдущий Кабинет министров в феврале 2014 года одобрил увеличение уставного капитала «Нафтогаза Украины» на 11,066 млрд грн за счет выпуска ОВГЗ.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, дефицит компании по итогам 2014 года составит около 80 млрд грн.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Кабинет министров Украины закладывает при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долл. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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