Цены на нефть растут благодаря статистике США

Цены на нефть растут благодаря хорошим экономическим данным США и опасениям за снабжение рынка на фоне напряженной ситуации на Украине, передает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,05 до $107,88 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,27 до $101,55 за баррель. За неделю WTI может подорожать почти на 2 процента.

Экономический рост в США в четвертом квартале был более быстрым по сравнению с предварительной оценкой. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю сократилось до 311.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост до 325.000.

"Прогноз мирового потребления в целом улучшается, что поддержит нефтяные рынки", - сказал старший стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

США и Евросоюз в среду договорились подготовить новые экономические санкции против России, крупнейшего в мире производителя нефти, в ответ на аннексию Крымского полуострова и повысить энергетическую безопасность Европы.

"В цену нефти будет закладываться наценка на риск, связанный с Украиной", - сказал Маккарти.

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Ливия, способная экспортировать до 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки, снизила добычу до 155.000 баррелей в сутки из-за остановки работ на нескольких крупных месторождениях, сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC).