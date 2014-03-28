Тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти в 2 раза – экс-министр ЖКХ

В случае повышения стоимости газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) на 40% с 1 июля, о чем заявил директор департамента экономического планирования и финансовых расчетов НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушин, тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду могут вырасти минимум в 2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.

«В два раза минимум (будут повышены тарифы на теплоснабжение - УНИАН). Потому что на сегодня тариф занижен на 40%... а если они еще цену на газ поднимут, тогда нужно будет в два раза уже поднимать», - сказал Кучеренко.

По его словам, минимум вдвое в случае указанного повышения стоимости газа для ТКЭ, может вырасти и тариф на горячее водоснабжение.

«По горячей воде примерно то же самое, потому что для нагрева воды используется тепло», - отметил экс-министр.

В то же время, Кучеренко считает преждевременным возможное повышение стоимости газа для предприятий теплокоммунэнерго.

«Я надеюсь, что господин Колбушин оговорился или высказал свое желание, потому что я не услышал этого в устах премьер-министра. Очень надеюсь, что правительство понимает, что пока о повышении тарифов для ТКЭ не надо говорить – надо это все просчитать», - отметил эксперт.

По его мнению, повышение стоимости газа для ТКЭ и последующий за этим рост тарифов на теплоснабжение и горячую воду может спровоцировать рост протестных настроений в обществе и окончательно дестабилизировать обстановку в стране.

Как сообщал УНИАН, 26 марта директор департамента экономического планирования и финансовых расчетов НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Колбушин заявил, что повышение тарифа на газ для населения с 1 мая составит 50%, а для предприятий теплокоммунэнерго – с 1 июля на 40%. Он также отметил, что окончательные показатели повышения тарифов с графиком повышения до 2018 года будут отражены в правительственном постановлении.

27 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в парламенте, заявил, что во избежание банкротства страны правительство вынуждено пойти на ряд непопулярных мер, среди которых - повышение тарифов на энергоносители для населения. При этом премьер не озвучил точной информации о том, на сколько планируется повысить тариф на газ для населения, и планируется ли повышение стоимости газа для предприятий ТКЭ. Вместе с тем, Яценюк отметил, что наряду с повышением тарифов для населения, правительство намерено ввести комплексную программу субсидирования малообеспеченных слоев населения. По его словам, участниками данной программы смогут стать около 30% украинцев, а объем субсидии будет достигать 500 грн.