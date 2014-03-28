Украина предупредила Европу о возможных проблемах с поставками газа

Европейская комиссия получила письма от министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана с предупреждением о возможных проблемах в газовых отношениях Киева и Москвы с первого апреля, когда цена на российский газ для Украины может повыситься.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Джозеф Геннон, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, прибавив, что Еврокомиссия сделает все возможное для ускорения реверсивных поставок газа из Европы в Украину.

"Мы получили письмо, подписанное министром энергетики Украины Проданом, на имя комиссара Эттингера. Все, что мы можем сказать, так это то, что Европейская комиссия продолжает помогать Украине в нынешней ситуации - в частности в том, что касается усиления безопасности газовых поставок", - сказал Геннон.

"Проблема в том, что Украина получает газ из России и цена на него должна повыситься с первого апреля. Мы бы хотели помочь Украине с диверсификацией поставок газа. Мы говорим о реверсивных поставках, и мы активно над этим работаем", - прибавил пресс-секретарь.

По его словам, сейчас нет проблем с транзитом российского газа по украинской территории и Еврокомиссия не предусматривает трудности с транзитом, в случае повышения цен Россией на газ для Украины.

По словам представителя офиса комиссара Эттингера, в ЕС из-за сравнительно мягкой зимы в хранилищах хранится половина заготовленного на зиму газа. "Та же ситуация и в Украине - хранилища все еще заполнены где-то наполовину. Так что запасов хватает", - сказал УНИАН представитель Еврокомиссии.