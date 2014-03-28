Продан подтвердил, что Украина должна России за газ более $1,7 млрд
Объем запасов газа в хранилищах составляет 7 млрд кубометров без учета запасов «Черноморнефтегаза».
Задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» за потребленный газ составляет свыше 1,7 млрд долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан после заседания правительства.
«Долг за газ — более 1,7 млрд долл.», - сказал Продан.
Министр напомнил, что объем запасов газа в хранилищах составляет 7 млрд кубометров без учета запасов «Черноморнефтегаза».
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Также министр сообщил, что на следующей неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев посетит Москву для переговоров с руководством «Газпрома», на которых украинская сторона намерена обсудить ценовую политику на топливо, а также поднять вопрос об изменении стоимости транзита российского газа через территорию Украины.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год заложил повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долл. за 1 тыс. куб. м.