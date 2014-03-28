Продан подтвердил, что Украина должна России за газ более $1,7 млрд

Задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» за потребленный газ составляет свыше 1,7 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан после заседания правительства.

«Долг за газ — более 1,7 млрд долл.», - сказал Продан.

Министр напомнил, что объем запасов газа в хранилищах составляет 7 млрд кубометров без учета запасов «Черноморнефтегаза».

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Также министр сообщил, что на следующей неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев посетит Москву для переговоров с руководством «Газпрома», на которых украинская сторона намерена обсудить ценовую политику на топливо, а также поднять вопрос об изменении стоимости транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины при пересмотре государственного бюджета Украины на 2014 год заложил повышение Россией с апреля цены на газ до 480 долл. за 1 тыс. куб. м.