МВФ предлагает лишить местную власть права устанавливать тарифы на тепло

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд предлагает украинскому правительству исключить местные советы из цепочки формирования тарифов на тепло для населения с целью недопущения участия в этом процессе политически заангажированных структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

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«В первую очередь МВФ волнует, что в нашей системе формирования тарифов на тепло достаточно существенная роль органов самоуправления. И вот, когда сессии на местах начнут отказываться поднимать тарифы на тепло, у нас могут возникнуть проблемы. Поэтому фонд советует нам изменить законодательство – чтобы до поднятия тарифов на тепло до 100% возмещения себестоимости тарифы устанавливались политически незаангажированными структурами, такими как Нацкомуслуг», - сказал он.

По словам министра, это является единственным требованием МВФ, помимо самого повышения тарифов.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует с 1 мая 2014 года увеличить цену на природный газ для населения на 50%, для предприятий ТКЭ – на 40%.