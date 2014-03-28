Цены на теплоснабжение в Украине будут повышаться в течение 4 лет

«Мы приняли решение о повышении тарифов на газ и на тепло. Для того, чтобы уровнять цены на газ и тепло с рыночными, надо было бы повысить тарифы на 120%. Мы разложили это на 4 года. Первый год – повышение 40%, второй год - 40% и два года по 20%», - рассказал глава правительства.

При этом он напомнил, что с 1 апреля цена на российский газ для Украины вырастет вдвое по сравнению с нынешними ценами.

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«С 1 апреля мы будем платить самую высокую цену в Европе – порядка 500 долл за тысячу кубометров. Я уже не говорю о долге в 2 млрд долл, которые мы должны еще с начала года и так и не отдали еще», - сказал Яценюк. – «Но если сравнить, почем Россия продает газ своему населению и почем Украина продает газ населению, то получается, что газ в России для россиянина стоит 128 долл за тысячу кубометров, в Украине – 84 долл. На 44 доллара дешевле, чем в России», - рассказал глава правительства, назвав такое положение дел недопустимым.

При этом он отметил, что платить за газ теперь будут все – и богатые будут платить больше, а бедные – получать компенсации.

«Мы посчитали каждую семью, которой коснется это повышение. И потому мы добились с нашими кредиторами того, чтобы с 2014 года начать программу помощи бедным», - рассказал Яценюк. – «За газ я заплатил в прошлом году 16 тыс грн. буду платить больше. А как иначе? И те 300 тыс людей, которые имеют большие доходы, тоже будут платить больше».

При этом для бедных, по словам премьер-министра, сохранят компенсации и будут выплачивать компенсации.

«Сейчас субсидии выплачивают 1,4 млн домохозяйствам. Если повысятся тарифы, они продолжат получать субсидии. А кроме того, мы приняли непростое, но правильное решение – создать механизм компенсации за повышенные тарифы. Этот механизм включил в себя еще 3 млн домохозяйств. То есть, мы посчитали, что 30% будут покрыты системой субсидий и компенсаций. Эти люди получат до 480 грн для оплаты за газ, энергию, тепло», - подчеркнул глава правительства. - "Решение сложное, но если газ стоит 500 долл, а мы его продаем по 30 долл, то кому-то надо оплатить 470. Мы сделали систему, при которой поэтапно выравниваем тарифы и цены и помогаем малообеспеченным».