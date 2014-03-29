ЛУКОЙЛ начал добычу нефти в Ираке

В церемонии начала добычи приняли участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, вице-премьер Ирака по энергетике Хусейн Аль-Шахристани, министр нефти Ирака Абделькарим Луэйби и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, передает "Прайм".

Месторождение Западная Курна-2 с извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей нефти расположено на юге Ирака в 65 км к северо-западу от города Басра. Контракт на разработку Западной Курны-2 сроком на 20 лет и возможностью продления на 5 лет подписан в январе 2010 года.