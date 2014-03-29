"Газпром" не сможет потребовать от "Нафтогаза" возврата $11 млрд "харьковской скидки"

Российский "Газпром" не может адресовать НАК "Нафтогазу Украины" претензии в отношении $ 11 млрд "упущенной выгоды" от предоставления "харьковской скидки", и уж тем более взыскивать в судебном/принудительном порядке.

Об этом в статье для ZN.UA пишет юрист-международник Александр Малиновский.

Эти претензии не могут рассматриваться в корпоративном контексте взаимоотношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", а являются потенциальным предметом для обсуждения на межправительственном уровне.

Юрист напоминает, что предоставленная Россией "скидка" на газ по межправительственным "харьковским соглашениям" от 23 апреля 2010 г. должна оформляться как "обязательство Украины". Это "обязательство" (в данном случае, насчитанные Медвдевым $ 11 млрд за три года, с 1 апреля 2010 г.) должно погашаться путем зачета суммы "скидки" как части будущей арендной платы за пребывание ЧФ РФ на территории Украины с 28 мая 2017 г.

Сама "скидка" была оформлена правительством России посредством уменьшения для "Газпрома" экспортной пошлины на поставляемый в Украину газ (на вышеупомянутые 30% цены или не более $ 100 за тысячу куб. м). Это закреплено постановлением правительства России №291 от 30 апреля 2010г.

Что касается "Газпрома" и "Нафтогаза", то между компаниями было подписано дополнение к контракту-2009, в котором предусмотрено уменьшение с 1 апреля 2010 г. фактической газовой цены на величину снижения экспортной пошлины по вышеуказанному постановлению правительства РФ №291.

Озвученные 21 марта российским премьером (но еще юридически не обоснованные) претензии по возврату общей суммы "скидки" в $ 11 млрд не могут рассматриваться в корпоративном контексте взаимоотношений между "Нафтогазом" и "Газпромом", а являются потенциальным предметом для обсуждения на межправительственном уровне.

Иными словами, "Газпром" не может адресовать НАКу, и уж тем более взыскивать с украинской госкомпании в судебном/принудительном порядке, претензии в отношении $ 11 млрд.

Кроме того, стоит отметить, что "харьковские соглашения" напрямую не относят озвучиваемую Россией сумму "скидки" в $ 11 млрд и к категории государственного долга Украины.

В случае досрочного прекращения "харьковского соглашения" (о чем уже заявила РФ) вопрос о судьбе $ 11 млрд может быть решен только по взаимному согласию украинской и российской сторон, отмечает юрист.

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