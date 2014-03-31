Аваков планирует забрать у российского банка Одесский НПЗ

Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

"В рамках этого же дела (расследование деятельности компаний Курченко - ред.) зафиксировали схему передачу Одесского НПЗ от компании Курченко в пользу одного из российских банков. Мягко говоря, по нашим оценкам, очень сомнительную схему. Взялись за разоблачение мошенничества в рамках формальной процедуры, с тем, чтобы вернуть собственность завода в Украине", - написал он.

Читайте такжеСБУ задержала людей из "группировки Курченко"Как сообщал губернатор Одесской области Владимир Немировский 11 марта, Одесский НПЗ якобы был залоговым имуществом под кредит российского банка ВТБ, которому был передан из-за 300 миллионов долларов долга.

Ранее сообщалось, что на территории Украины у компаний Курченко было изъято 100 тысяч тонн бензина, солярки, мазута и нефти.