В Украине с апреля резко подорожает газ для промышленности и госучреждений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи с ожидаемым повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на соответствующее решение комиссии от 31 марта.

Как сообщал УНИАН, в конце 2013 года НКРЭ, после достигнутых между Украиной и Россией соглашений о снижением цены на природный газ на треть, до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

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Однако после кровавой смены политического руководства Украины в конце февраля 2014 года отказывающаяся признавать новую украинскую власть Россия решила расторгнуть все предыдущие договоренности.

Премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно заявлял, что цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долларов за тысячу кубометров.