В Польше уверяют, что Украина пока не подавала заявок на поставки газа из Европы

Польская государственная компания Gaz-System, управляющая газотранспортной системой страны, пока не получала заявок на поставки газа в Украину из Европы через территорию Польши на апрель и второй квартал 2014 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства.

В компании отметили, что право поставлять газ через пункт пропуска Хермановице – единственный, через который возможны физические поставки газа в Украину – можно получить путем участия в аукционе.

"В аукционах, которые состоялись 3 марта (поставки в апреле-июне 2014 года), а также 17 марта (поставки в апреле) не было заявок на использование этого пункта", - отметили в Gaz-System.

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Эксперт по энергетическим вопросам Томаш Хмаль из польского Института Собеского отметил УНИАН, что Украина может найти в Европе поставщиков, которые продадут газ дешевле, чем Российская Федерация, но они вряд ли смогут полностью покрыть объем газа, покупаемый украинцами в России.

"Зерно правды в том, что Киев может покупать газ в Европе на 100 долларов дешевле, чем у россиян, есть. В Европе сформировались излишки газа, которые можно купить дешевле. Однако стоит помнить, что это временное явление. Я не верю в то, что можно найти необходимые Украине 30 млрд кубометров газа по более низким ценах в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По данным эксперта, цена тысячи кубометров газа на европейском спотовом рынке сейчас составляет 300-400 долл.

По мнению Хмаля, украинскому правительству следует искать партнеров, которые могли бы продавать ему газ дешевле, в частности, в Норвегии.

Эксперт отметил, что, кроме того, может быть сложно найти поставщиков больших объемов газа в Украину из Европы, поскольку существуют инфраструктурные проблемы, связанные с ограниченной пропускной способностью газопроводов, которыми этот газ может поставляться на территорию Украины.

Хмаль добавил, что не располагает информацией о том, ведет ли польская государственная компания PGNiG, которая в прошлом году тестировала поставки в Украину по контракту с частной компанией ДТЭК, переговоры о постоянных поставках украинским клиентам.

Пресс-служба PGNiG отказалась от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что поставки газа из Европы через Польшу в Украину осуществляла немецкая RWE, и, по данным польских СМИ, PGNiG хотела побороться с этой компанией за право поставлять газ украинским клиентам.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе глава украинского правительства Арсений Яценюк заявил, что Украина может покупать у компаний из Европы до 25 млрд кубометров газа, который будет обходиться ей на 100 долларов дешевле, чем российский, цена которого, согласно прогнозам, со второго квартала этого года увеличится до 480 долл. за 1 кубометр с 268,5 долл. за 1 кубометр в первом квартале.

Большую часть газа Украина планирует поставлять из Европы через Словакию, а также через Венгрию и Польшу, через которые страна уже транспортировала европейский газ в прошлом году.

Cправка УНИАН. Польша стала первой страной, через территорию которой Украина начала поставки газа из Европы в ноябре 2012 года, пытаясь уменьшить зависимость от главного поставщика топлива в страну – российского "Газпрома".

Через пункт Хермановице в Украину ежегодно можно прокачивать максимум 1,7 млрд кубометров газа.

В декабре 2013 года Украина отказалась от поставок газа из Европы после того, как россияне снизили цену поставляемого топлива примерно на треть.

В 2013 году Украина сократила импорт газа на 15% - до 28 млрд кубометров.