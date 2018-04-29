Глава НКРЭ: Промышленность переплачивает за электроэнергию 34 млрд грн

Украина вступает в режим жесткой экономии. Правительство готово идти на непопулярные шаги для преодоления кризиса. Одной из самых капиталоемких и коррупционных отраслей является энергетика. Еще в начале марта Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) обратились к компаниям всех форм собственности с требованием сделать все для оптимизации собственных затрат.

В интервью УНИАН глава НКРЭ Сергей Титенко рассказал, как будут бороться с аппетитами компаний-игроков на рынке электроэнергии, а также стоит ли ожидать повышения тарифов на электроэнергию для населения уже в этом году.

- Сергей Михайлович, самый главный вопрос, который интересует всех – состоится ли в этом году повышение тарифов на электроэнергию для населения?

- У нас каждый год ведутся дискуссии о том, что нужно что-то менять. Однако в виду большого количества факторов идеи не воплощаются в реальность, поскольку все время мешают какие-то ограничения.

Хотелось бы отметить, что сегодня можно и нужно решать задачу повышения цен для тех, кто потребляет много электроэнергии, то есть, для потребителей, которые имеют полный комфорт: полы с подогревом, большие освещенные земельные территории, несколько холодильников, телевизоров, спортзалы, электрические бани и т.д. При этом совершенно очевидно, что есть необходимость четкой градации потребителей. Есть такие, которые имеют централизованное отопление, газ, а есть те, кто в силу тех или иных причин просто вынуждены использовать только электроэнергию, в том числе и на отопление.

Именно поэтому НКРЭ считает, что в тех случаях, когда в домах установлен электрообогрев, 3600 кВт/ч в отопительный сезон на одного абонента и 800 кВт/ч летом, когда отопления не нужно, - это вполне приемлемые цифры.

Но возьмём обычного абонента, который потребляет более 500 кВт/ч электроэнергии в месяц. Это - уже серьезный бытовой потребитель. Повторюсь, это могут быть и полы с электроподогревом, и два холодильника плюс какой-нибудь винный шкаф, и зимний сад, и камин, и сауна. Этот факт свидетельствует о том, что часть абонентов имеют достаточные доходы для того, чтобы приобретать всю эту технику. И мы вполне можем рассмотреть вопрос, в каком диапазоне возможно повысить тариф на электроэнергию таким потребителям.

Для всех остальных вопрос повышения - вопрос точечных, или как еще их называют адресных дотаций. Для этого нужно разработать соответствующий механизм. Полагаю, что на разработку документа такого рода 2-3 месяца – оптимальный срок.

Актуальной с точки зрения НКРЭ должна стать масштабная программа популяризации политики энергосбережения среди населения. Как показывает опыт, важнейшим стимулом экономить электроэнергию является все же уровень ее цены.

- Сколько промышленность теряет из-за низких тарифов для населения?

- В 2013 году - 34,4 млрд грн. Именно эту сумму промышленность, грубо говоря, переплачивает за население, то есть, тарифы для небытовых потребителей (а это все, кроме населения) завышены приблизительно на 20%, что соответственно находит своё отражение в ценах на конечную продукцию, товары и услуги.

- На сколько планируете сократить объем субсидий, если удастся найти богатых потребителей?

- Если выявить богатых потребителей, которые ежемесячно потребляют свыше 500 кВт/ч электроэнергии, объем перекрестного субсидирования сократится на 1 млрд грн. Чтобы достигнуть такого результата, необходимо всем богатым потребителем установить тариф на уровне более гривни за кВт/ч. Сейчас в среднем все бытовые потребители платят 26 коп. (без учёта НДС). То есть, фактически население оплачивает лишь четверть реальной стоимости электроэнергии.

Безусловно, это - капля в море. Речь должна идти о том, как ликвидировать диспропорцию в размере 34,4 млрд грн. Целесообразно, чтобы государство предусмотрело необходимые суммы на адресные дотации для уязвимых и социально незащищенных потребителей, а все остальные при этом должны платить по розничному тарифу. В Украине практически самые низкие тарифы для населения среди стран СНГ и Европы. Во всем цивилизованном мире цена для населения значительно выше, чем для промышленности. Это - нормальная практика. Так, кстати, было и во времена СССР. А у нас сейчас обратная ситуация - промышленность платит больше, чем население, при этом наметилась стойкая тенденция к постоянному росту цен для небытовых потребителей. Отсюда и завышенные цены на их продукцию, товары и услуги, на что население никак не может повлиять. В то время как собственное потребление электроэнергии на бытовые нужды и, соответственно, расходы по ее оплате, человек вполне способен контролировать и оптимизировать.

- Если снизить тариф для промышленности, то и продукция подешевеет…

- По идее, да. Те же заводы, даже риэлтерские фирмы, должны уменьшить стоимость своих услуг при снижении цены на электроэнергию, ведь часть затрат на оплату электроэнергии в стоимости товара или услуги снизится.

В конечном итоге общество может лишь выиграть от того, что произойдет одновременное увеличение цены на электроэнергию для населения (параллельно с обязательным обеспечением адресной помощи всем малоимущим) и снижение тарифов для всех небытовых потребителей. Это - потенциал дополнительного выпуска товарной продукции, в т.ч. на внешних рынках, роста поступлений налогов в бюджет, создания новых рабочих мест.

- А энергокомпании готовы оптимизировать свои затраты? Не будут они с одной стороны покупать мерседесы, а с другой - требовать повышения тарифов для населения?

- Очень важный вопрос. В настоящее время энергопоставляющие компании предоставляют нам свои расчеты - сколько им нужно денежных средств на выплату зарплаты, покупку необходимых материалов и топлива, ремонтные работы, на развитие и модернизацию сетей, покрытие других статей затрат, необходимых для нормального обеспечения своей лицензированной деятельности. При этом инвестиционная программа, утвержденная Министерством энергетики и угольной промышленности и согласованная местными властями, предоставляется в НКРЭ отдельно. Однако, совершенно очевидным является тот факт, что любая компания хочет как можно больше «накрутить» свои затраты, тем самым обеспечив рост тарифов. А учитывая интересы потребителей и сегодняшнюю ситуацию это совершенно недопустимо. Перед нами стоит очень непростая задача. Мы пытаемся в соответствии с методиками объективно проанализировать, какие затраты та или иная компания может и должна оптимизировать. С другой стороны, мы как регулятор, должны помнить о том, что главной задачей электроэнергетики как отрасли, на которой базируется экономика любой страны, является качественное, надежное и бесперебойное энергоснабжение всех без исключения потребителей. И именно поэтому до бесконечности сокращать затраты энергокомпаний просто невозможно.

Справедливости ради нужно обязательно отметить, что нами были отмечены успехи нескольких компаний, которые действительно начали покупать материалы гораздо дешевле, нежели раньше. В частности, речь идет об изоляторах, электрических опорах и т.д. На этом можно сэкономить достаточно серьезные суммы денег. Тщательно изучив и проанализировав этот опыт, нами было принято решение обязать компании экономить.

Что это значит? А это означает, что в распоряжении компаний сумма денег остается та же, однако при этом они обязаны выполнить работ на 20% больше.

- А это отразится на проведении тендеров?

- Давайте попробуем смоделировать ситуацию и при этом мыслить логически. Допустим, завтра компания проводит тендер. Поскольку мы, условно говоря, дали только 100 грн, а не 120 грн, то и тендер будет объявлен на эти 100 грн. Не исключено, что на тендер при такой цене никто не придет. Но, принимая во внимание тот факт, что любому производителю все-таки нужно продавать свою продукцию, то вполне допустимо, что на тендер придут несколько производителей. И совершенно очевидно, что настоящий открытый тендер приведет к тому, что какой-то завод согласится на эту цену. Возможно, что у него есть риск потерять в марже на единицу продукции, зато есть высокие шансы выиграть на количестве. Именно поэтому, мы полагаем, что в результате цены чуть-чуть, но снизятся. Мы хотим добиться положительного эффекта, когда за те же деньги плюс сэкономленные реально будет выполняться гораздо больше работ, чем вчера.

- А есть реальная потребность делать больше?

- Потребность действительно объективная и требует громадных ресурсов. Распределительные электрические сети Украины насчитывают около 900 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4-150 кВ, около 200 тыс. единиц трансформаторных подстанций напряжением 6-150 кВ общей установленной мощностью более 200 тыс. МВА. И 73% из них перешли границу износа. А ухудшение состояния электросетей приводит к аварийным ситуациям в электросистемах. Нехватка финансовых ресурсов делает невозможным восстановление, модернизацию и реконструкцию действующих электрических сетей всех классов напряжения, а также строительство новых линий электропередачи. Сильно возросло количество объектов, отработавших свой технический ресурс, поскольку значительная часть электросетей и подстанций были построены еще в 60-70 годах прошлого века. В распределительных электрических сетях напряжением 0,4-150 кВ подлежат реконструкции и замене около 140 тыс. км электросетей, или 17% от их общей протяженности, и 19% трансформаторных подстанций. Кроме того, неудовлетворительное состояние электрических сетей, их несоответствие действующим нормам и режимам электропотребления приводит к значительному росту технологических затрат при транспортировке электроэнергии. Таким образом, недостаток финансирования для модернизации и реконструкции действующих электрических сетей и электрических подстанций и строительства новых снижает надежность работы Объединенной энергетической системы Украины в целом.

В свою очередь снижение надежности и качества энергообеспечения впоследствии может привести к невозможности обеспечения необходимой мощностью потребителей электрической энергии, что самым негативным образом повлияет на экономическую эффективность смежных отраслей промышленности.

- Что будете делать с теми компаниями, которые в силу определенных причин не будут исполнять ваше требование?

- Контроль как выполнения инвестиционных программ, соблюдения тендерных процедур, так и целевого использования тарифных денег у нас всегда был на достаточно серьезном уровне. Вполне возможно, что мы будем вынуждены его ужесточить. Сегодня у компаний нет времени на раскачку. Время диктует необходимость выявления скрытых резервов компаний и проявления способностей антикризисных менеджеров к умелому и рациональному управлению ресурсами. Поэтому в случае невыполнения компаниями наших требований мы будем их штрафовать, а в случае выявления и подтверждения факта нецелевого использования средств – корректировать величину тарифа.

- Во сколько оценивается объем электроэнергии в денежном эквиваленте на 2014 год?

- Мы прогнозируем, что в этом году стоимость всей электроэнергии будет составлять примерно 110 млрд грн. Из них в тарифе облэнерго - 15 млрд грн, а инвестиционная программа - 3,4 млрд грн. Наша цель - способствовать тому, чтобы энергокомпании за эти 3,4 млрд грн выполнили работ на 20% больше.

Ни одной лишней копейки у компаний, кроме как привязанной к техническому перевооружению и операционной деятельности, не будет. Сэкономили – молодцы, спасибо, продолжайте в том же духе. Покажите, на что деньги направите, иначе завтра денежные средства будут изъяты. Такова текущая политика.

Артем Белоусов (УНИАН)