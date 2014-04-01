Строительство электростанций в Крыму обойдется России в 90-100 миллиардов рублей

Строительство генерации в Крыму мощностью 1320 МВт обойдется, по предварительным оценкам, примерно от 90 до 100 миллиардов рублей, а стоимость газопровода составит 5-6 миллиардов рублей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

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"С институтами "Энергосетьпроект" и "Газпромпромгаз" мы подробно проработали варианты развития схемы энерго- и газоснабжения полуострова. Есть следующие варианты. Первый — строительство генерации общей мощностью примерно 1320 МВт. Это три станции, каждая по два блока по 220 МВт, и прокладка газопровода со стороны Краснодарского края по дну Черного моря, который будет ответвлением от "Южного потока". Генерация будет полностью газовой", — сообщил Новак в интервью, опубликованном во вторник газетой "Коммерсант".

По его словам, мощность газопровода составит 1,5-2 миллиарда кубометров в год, он будет подводным и пройдет вдоль берега Черного моря.

Вариант с созданием генерации в Крыму не предусматривает строительство сетей на первом этапе, а на втором предполагается строительство ЛЭП с Таманского полуострова через Керченский пролив совместно с возведением моста. "В этом случае отпадает необходимость в подводном кабеле. Мост будет введен в эксплуатацию только в середине 2018 года, и прокладка кабеля по мосту может быть сделана в рамках программы социально-экономического развития с учетом роста потребления электроэнергии и так далее", — отметил министр.

Говоря о сроках возведения генерации в Крыму, Новак отметил, что возможно обеспечить строительство станций в течение двух лет.

"Второй вариант — это снабжение полуострова с помощью ЛЭП со стороны Таманского полуострова без строительства местной генерации. Здесь могут рассматриваться как строительство воздушной линии через пролив, так и прокладка подводного кабеля. И третий вариант — промежуточный. Это строительство генерации в объеме 500-600 МВт и частичное снабжение по линиям электропередачи, сооруженным либо воздушным, либо подводным способом", — сказал Новак.